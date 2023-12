Capello sul ritorno di Ibra al Milan: “L’importante è che non oscuri la leadership di Pioli”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic nelle vesti di dirigente: “Ibra è certamente una figura ingombrante, positiva da giocatore per il Milan e per lo stesso Pioli, i risultati lo hanno dimostrato chiaramente. Oggi però la realtà cambia e parecchio. Se la domanda è: “Con lui Pioli si sentirà meno solo”? La risposta può essere sì, specie se i confini saranno ben definiti oltre tutta la diplomazia che ha accompagnato il suo ritorno. Allo stesso modo è l’aspetto che più mi preoccupa: una figura che potrà relazionarsi con la squadra non oscura la leadership dell’allenatore nei confronti del gruppo? Dopo l’addio di Maldini e Massara la proprietà ritiene che Pioli sia andato meno bene e che per questo abbia bisogno di un “collaboratore”? A un allenatore serve mantenere una credibilità totale verso i suoi interlocutori”.

Foto: Twitter Ibrahimovic