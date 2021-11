Capello sul rinnovo di Pioli: “Strameritato. E sottolineo la sua bravura nel far crescere i giovani”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così del rinnovo di Stefano Pioli: “Meritato, anzi strameritato. Per il lavoro fatto, per la crescita esponenziale della squadra e dei giovani, per il feeling che è stato capace di creare con la società e con i giocatori. È un aspetto determinante, che incide nei risultati: con lui tutti si sentono coinvolti. Ovviamente prioritario è il lavoro tecnico-tattico che ha fatto, un lavoro davvero molto importante. Mi piace sottolineare la sua bravura nel crescere i giovani, senza mettere loro pressione”.