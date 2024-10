Capello sul caso rigoristi del Milan: “È inaccettabile”

Oltre che della prestazione, Paulo Fonseca dovrà parlare alla sua squadra del rispetto delle gerarchie sui rigori, tema di cui lo stesso tecnico rossonero ha discusso in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Fiorentina. Sui due rigori calciati (entrambi neutralizzati da De Gea), si sono presentati sul dischetto Theo Hernandez e Abraham, ma il tiratore sarebbe dovuto essere, in entrambi i casi, Christian Pulisic. Ha parlato del tema Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport, qui di seguito le sue parole.

“Ciò che è accaduto è semplicemente inaccettabile. Quando si prepara una partita, si fanno e su comunicano scelte ben precise. Vale per i corner, le punizioni e naturalmente i rigori. Non deve esistere mai che i calciatori facciano quello che vogliono. Poi però vedi il capitano della squadra, colui che dovrebbe portare sul campo il dettame dell’allenatore, prendere il pallone e decidere praticamente in autonomia che il primo rigore lo calcia lui. Non va bene…”

Foto: X Capello