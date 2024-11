Capello su Vieira: “Arriva dalla scuola di Wenger. Balotelli? C’è sempre l’occasione per fare pace”

Fabio Capello, uno che del ruolo dell’allenatore ne sa qualcosa, dice la sua su Patrick Vieira, nuovo allenatore del Genoa. Parla anche della questione Balotelli, giocatore su cui il neo tecnico rossoblu ha avuto molto da ridire ai tempi del Nizza, soprattutto dal punto di vista temperamentale. Qui di seguito un estratto dell’intervista a La Gazzetta dello Sport.

“È chiaro che quando da calciatore diventi allenatore poi ragioni in modo diverso: Balotelli ha sempre amato lavorare con la palla nei piedi, un po’ meno quando c’era da muoversi collettivamente e Vieira l’ha fatto notare. Ma nel calcio a questi livelli c’è sempre l’occasione per fare pace”.

Su Vieira e le sue idee di calcio invece: “È un ragazzo che ho conosciuto da calciatore giovanissimo al Milan, per poi ritrovarlo da campione affermato alla Juventus: è sempre stato intelligente e per bene. Lo incontrai un po’ di tempo fa, quando era sulla panchina del Crystal Palace, dove il primo anno fece bene, mostrando anche un bel gioco. Patrick arriva dalla scuola di Arsene Wenger e di quell’Arsenal di cui fu una delle colonne portanti per un decennio intero. La sua idea di calcio mi pare sia proprio quella”.

Foto: Twitter Capello