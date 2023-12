Capello sul Milan: “L’esonero di Pioli sarebbe inutile. Serve un cambio tattico, non di allenatore”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del difficile momento che sta attraversando il Milan e delle voci sul possibile esonero di Stefano Pioli: “Non avrebbe senso cambiare, ma Pioli deve trovare delle soluzioni. Continuare sulla stessa linea non va bene. Bisogna capire dove agire: difesa, centrocampo, attacco. Due anni fa Pioli aveva a disposizione un centrocampo formidabile, con Tonali, Kessie, Bennacer, Calhanoglu. Quello che è adesso non si capisce, ma il centrocampo è il motore della squadra. Agirei lì, anche se con tante assenze non è semplice”.

Poi ha proseguito: “Adesso deve fare i conti con tante assenze, è complicato. Ma io avrei fatto un altro mercato. Due elementi di qualità che ti cambiano la squadra, non tanti prospetti”.

Infine: “Pioli, a quanto leggo, ha approvato tutto. Diciamo che è stato aziendalista e accondiscendente e adesso deve correggere la situazione”.

Foto: Instagram Milan