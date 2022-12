Fabio Capello ha parlato del Mondiale di Lionel Messi, accusandolo di camminare per il campo, eccezione fatta per la sfida alle semifinali contro la Croazia, nella quale, sempre secondo l’ex mister del Real Madrid, è tornato il vecchio Messi: “Messi è tornato a essere Messi. Questo, però, vale solo per Argentina-Croazia. Prima di questa partita camminava per il campo”.

Foto: Twitter Capello