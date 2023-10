Capello su Calciopoli: “Quei campionati li abbiamo vinti sul campo e sono stati dati a qualcun altro”

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato a Tuttosport degli scudetti di Calciopoli, su cui recentemente si è soffermato anche Ibrahimovic. Queste le sue parole:

“Non voglio ripetermi. Quei campionati li abbiamo vinti sul campo. Li abbiamo vinti sul campo e li hanno regalati a qualcun altro”.

Sulla favorita per lo scudetto di quest’anno: “La favorita è l’Inter. La Juventus ha speso senza cambiare, perché ha pagato giocatori arrivati in prestito negli anni precedenti. Allegri si ritrova la squadra della scorsa stagione, senza Pogba che è il giocatore che avrebbe tutto per fare la differenza, e finora per me ha fatto benissimo. Con Pogba avrei messo la Juve sullo stesso piano per il vantaggio di non giocare le coppe, ma senza di lui ai bianconeri manca qualcosa”.

