Capello su Calafiori: “Mi ha impressionato la personalità mostrata, mi ha ricordato Sergio Ramos da giovane”

Riccardo Calafiori, difensore del Bologna e della Nazionale ha fatto il suo debutto all’Europeo mostrando tutta la sua intraprendenza e solidità. Infatti il difensore classe 2002 del Bologna si è reso protagonista di una buonissima partita, eccezion fatta per la sbavatura nel finale, ma il debutto è stato di assoluto livello. Infatti nel match contro l’Albania il centrale è stato il primo degli azzurri per duelli vinti (6) , il primo per possessi guadagnati (5), oltre che il primo per intercetti (3) e il terzo per palloni giocati (117). Il difensore ha impressionato anche Fabio Capello, il quale dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, ne ha parlato in questi termini: “Mi ha impressionato la personalità mostrata a Dortmund. Non sembrava un debuttante a un Europeo e un quasi esordiente con la maglia dell’Italia. Un po’ quello e un po’ l’intraprendenza con la palla nei piedi. Se devo paragonare il difensore del Bologna a un giocatore del passato, il primo pensiero va a Sergio Ramos da giovane”. L’ex allenatore ha poi spiegato nel dettaglio le similitudini fra i due calciatori: “Calafiori, proprio come Ramos, si è trasformato da terzino in centrale. Sergio Ramos, cattivo come lo ricordiamo adesso, lo è diventato nel tempo”. Poi prosegue: “Soltanto Luciano può valutare e sapere se sia meglio insistere con la coppia Bastoni-Calafiori o se sia più opportuno affrontare la Spagna inserendo dietro gente come Gianluca Mancini o Alessandro Buongiorno, per caratteristiche più abili nella marcatura. Ma se facciamo un discorso generale, in difesa meno si cambia e meglio è. Questione di conoscenza, sincronismi, coordinazione dei movimenti. Tutti aspetti che hanno bisogno di partite – di minutaggio – per essere migliorati e affinati”.

Foto: instagram Calafiori