Capello: “Serie A di nuovo al top, ma devono migliorare gli arbitraggi. Champions? L’Inter può arrivare in fondo”

Nell’intervista odierna rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello analizza il momento della Serie A, la crescita del campionato, i problemi ancora da risolvere e il percorso delle italiane in Champions League.

La Serie A: “La Serie A è di nuovo allettante. I meriti sono delle società e dei tecnici, a partire da Gasperini. Inzaghi è maturato molto e Marotta gli ha messo a disposizione una rosa di qualità. Alle spalle di Inter e Atalanta ci sono le altre: il Milan ha fatto il colpo a Madrid, mentre la Juventus va avanti ma non realizza. Peccato per il Bologna“.

Cosa si deve migliorare: “Devono migliorare gli arbitraggi e i commenti, mi riferisco a quelli che non tutelano l’agonismo e il movimento dei calciatori durante un contrasto. Vedo ancora troppe interruzioni e rigorini. E le scenate a terra, con conseguente perdita di tempo, oltre che brutte sono deleterie: spezzano il ritmo”.

La Champions: “La squadra di Inzaghi a volte si rilassa in campionato, ma in Champions League scende in campo attenta e determinata, infatti non ha ancora subito gol. L’Inter ha qualità ed è convinta: gli ottavi diretti sono a un passo, ma può arrivare in fondo”.

Foto: Twitter Capello