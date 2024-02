Capello: “Scudetto mai in dubbio, questa partita vale un pezzo di titolo”

L’ex allenatore della Juventus, Fabio Capello, ha parlato a margine del derby d’Italia, conclusosi con la vittoria dell’Inter per 1 a 0. Queste le sue parole in merito a La Gazzetta dello Sport:

“Lo scudetto non è mai stato in discussione e stavolta si è vista la superiorità dell’Inter nella qualità e nella personalità. Questa vittoria vale un pezzo di titolo”. L’Inter in mezzo è stata dominante. La qualità maggiore di Calhanoglu e degli altri mediani ha fatto la differenza. Se Szczesny è stato il migliore in campo dei bianconeri qualcosa vorrà anche dire… In generale il giro palla della Juventus è stato troppo lento e sono stati pochi i palloni giocati in verticale. Adesso sono convinto che la Juventus giocherà più serena. E per qualificarsi in Champions League non avrà problemi”.

