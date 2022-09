Capello rivela: “Avevo detto ad Allegri di non tornare alla Juve”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ha parlato del momento di crisi della Juventus, confessando un consiglio data a Massimiliano Allegri prima del suo ritorno alla guida dei bianconeri: “Avevo detto ad Allegri di non tornare alla Juve, vista la mia esperienza, i cavalli di ritorno è difficile che abbiano successo. In campo non si vede la determinazione che ha caratterizzato questa squadra. C’è qualità ma se non viene coniugata con l’umiltà e di forza, non ti porta a nessun risultato”.

