Capello: “Questo Napoli anche in Champions può fare la storia. Fuorigioco semiautomatico? Una tristezza”

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juve, ha parlato a Radio Anch’Io lo Sport, su Radio 1, analizzando i temi dell’ultima giornata di Serie A.

Queste le sue parole: “Ho visto finalmente una partita da Champions, vera e giocata con agonismo, qualità e tecnica e con un arbitraggio fantastico, ovvero Lazio-Atalanta. Noi dobbiamo giocare a quei livelli, con gli arbitri che lasciano correre. Il calcio è fisicità e agonismo, queste cose mancano ma l’altro giorno mi sono proprio goduto questa partita. Ho visto anche Barcellona-Villarreal: agonismo, velocità e tecnica, su queste cose dobbiamo lavorare molto. Gli spettatori si devono abituare a un gioco che viene lasciato più correre. Poi gli allenatori devono giocare meno con i portieri, con i giocatori che tirano in ballo i propri estremi difensori ogni volta che sono in difficoltà. Si passa più tempo in area di rigore che in avanti”.

Sul Milan: “Nell’intervallo ha preso un’aspirina il Milan contro il Torino, nel primo tempo era restato a guardare. I moduli sono tutti validi ma se i giocatori in campo giocano con timore, si gioca male come si è visto in quel primo tempo. Ho seguito anche il Tottenham che è in grande difficoltà. Ogni contropiede prendevano un’occasione da gol. Si è visto poco Tottenham, è mancato il centrocampo ma anche la difesa. Sono però convinto che avendo una squadra di giocatori di grande livello, potrà creare grossi problemi al Milan che dovrà stare attento alla fase difensiva”.

Napoli da Champions? “Hanno già dimostrato giocando a livelli altissimi. Io vedo un Napoli convinto che ha forza, qualità, che sa stare in campo rispettando l’avversario. La certezza è quella di avere giocatori che in qualsiasi momento possono ribaltare il risultato. Questo Napoli può fare la storia anche in Champions”.

Sulla Juve e la penalizzazione: “La Juve non partecipava a questo campionato, doveva correre per il secondo posto. Adesso vedremo cosa succederà col ricorso. Il Napoli è partito e ha continuato a correre mentre gli altri hanno sbagliato nei momenti cruciali. Ci sarà la corsa per il secondo campionato, ovvero per il secondo posto”.

Il Monza è da Europa? “Il merito di Galliani e Berlusconi che riescono sempre a stimolare i propri allenatori e che riescono a trovare i giocatori giusti. Palladino si prende un grande merito: è entrato in punta di piedi ma si è visto subito che aveva le idee molto chiare. I giocatori lo hanno seguito e lo fanno quando capiscono che tu gli stai dando qualcosa di interessante e coinvolgente.

Sul fuorigioco semiautomatico: “Io credo che il fuorigioco sia una cosa troppo importante per il calcio. Senza si falserebbero tutti i movimenti. Questi fuorigioco millimetrico va tagliato, perché fanno tristezza. Va studiata meglio la posizione del corpo. Va presa una decisione più seria, questa è indecifrabile. Non accetto che una rete venga annullata per millimetri. Serve qualcosa di diverso. Lo so che stanno studiando, vediamo quale sarà la decisione”.

