Capello: “Promuovo Inzaghi. Non può essere una papera di Radu a far dare giudizi negativi”

Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della corsa scudetto e dell’Inter di Inzaghi.

Queste le sue parole: “L’Inter? Resta la mia favorita per lo scudetto, ma vince chi non sbaglia. Promuovo Inzaghi perché lo stiamo processando per una papera del portiere, ma anche considerato il fatto che i nerazzurri hanno attaccato per 90 minuti. Ho letto che Sacchi ha detto che il calcio di Inzaghi è da anni ’60, ma per me gioca a tutto campo, pressa alto ed ha fasi alterne: a volte si chiude, altre va avanti con tanti uomini. All’inizio gli mancava il piano alternativo, ma ora sta iniziando a cambiare, soprattutto in attacco”.

Foto: Twitter personale