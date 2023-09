Capello: “Per lo scudetto scommetterei sull’Inter. Mancini? Ha commesso un gravissimo errore”

Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Fabio Capello ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito all’avvio di Serie A, commentando anche l’addio di Roberto Mancini alla Nazionale. Ecco le sue parole:

“Per lo scudetto scommetterei sull’Inter, una grande squadra convinta delle proprie forze. Il Milan ha giocatori di qualità e di forza e mi sembra molto più compatto. La Juventus è ancora un ibrido. A questa squadra manca un po’ di personalità e un po’ di qualità. Napoli? Non gioca più come lo scorso anno. Mi è sembrato che abbia perso quella determinazione che aveva. Mancini? Ha commesso un gravissimo errore. Ha accusato il presidente federale, quando sarebbe stato più semplice dire ‘ho ricevuto un’offerta a cui non posso dire no. Si è arrampicato sugli specchi dicendo che non sentiva la fiducia.

Spalletti? Ci voleva uno un po’ matto e lui è stato un po’ matto ad accettare subito di tornare in corsa. Penso sia stata una bellissima scelta da parte di Gravina“.

Foto: Twitter Capello