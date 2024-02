Capello: “Non riesco a scorgere chissà quali punti deboli nell’Inter. Consiglio una cosa a De Rossi”

Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Roma, Real Madrid e Milan, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, pronosticando quello che potrebbe essere l’esito del big match dell’Olimpico di questo pomeriggio tra Roma e Inter. Di seguito le sue parole:

“Ci sarà da divertirsi: Roma-Inter è una sfida che si porta dietro tanti significati, non soltanto per il nostro campionato. È un appuntamento importante per tutte e due le squadre, in un momento particolare della stagione.

De Rossi affronta il primo ostacolo davvero duro: dovrà intuire quali potrebbero essere i punti deboli della capolista e, di conseguenza, sfruttarli a suo vantaggio. Sinceramente, in base, non soltanto ai più recenti risultati, ma anche alle ultime prestazioni, non riesco a scorgere chissà quali punti deboli nell’Inter.”

