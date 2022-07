Capello non ha dubbi su Dybala: “È un campione e lo dimostrerà”

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, durante la quale ha parlato di Paulo Dybala : “Infortuni? Può essere che questo influisca, ma il problema è la questione stipendio. E anche i procuratori, che per carità fanno il loro lavoro, devono capire che le cose stanno cambiando, anche per i paletti messi dalla Uefa sul fronte del rapporto tra il fatturato e gli stipendi. Inter o Milan? Quello che complica la vita ai tecnici sono quelli che non sanno giocare. L’argentino è un campione. E tra l’altro è bravissimo anche sui calci piazzati, che adesso sono sempre più decisivi nel calcio moderno. Meglio per Inzaghi o per Pioli? Non voglio entrare in questi discorsi di merito. Vediamo prima in che squadra approderà e poi ne parleremo, perché non devo essere io a consigliare implicitamente ad andare in una squadra piuttosto che in un’altra. Aspettiamo e vediamo dove andrà. Spero che Dybala resti in Serie A. Giocatori come lui, o anche come Zaniolo, sanno sempre fare la differenza nel calcio italiano quanto a risultati e spettacolo”

Foto: Twitter Juventus