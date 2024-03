Capello non ha dubbi: “De Rossi merita il rinnovo con la Roma”

Durante l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato così della Roma di Daniele De Rossi: “La Roma è partita in ritardo. Ma adesso si è infilata e può essere pericolosa per tutti nel finale di stagione. Tanto in Italia per la lotta Champions quanto in Europa League. Daniele si è fatto trovare pronto, ha sfruttato un’occasione affascinante ma tutt’altro che semplice visto l’amore dei tifosi per Mourinho. E adesso, visto l’impatto e i risultati, non rinnovargli subito il contratto oltre il termine del campionato non sarebbe intelligente da parte della proprietà. Daniele merita il prolungamento”.

Foto: Instagram Roma