Capello non ha dubbi: “Barcellona o Arabia Saudita, Messi rimane il migliore”

Intervenuto in conferenza stampa in occasione dei Laureus World Sports Awards, Fabio Capello si è espresso sul futuro di Leo Messi: “Leo sarà felice, non importa cosa sceglierà alla fine. È un grande giocatore, il migliore, secondo me. Se vuole tornare a Barcellona con la sua famiglia, bene. Se va in Arabia Saudita, svilupperà il calcio lì. Deve fare una scelta dove terminare la sua carriera… se l’intenzione è di giocare la prossima Coppa del Mondo, beh, questa decisione sarà molto importante per lui”.

Foto: Instagram Messi