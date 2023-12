Capello: “Milan, adesso basta con gli algoritmi”

Fabio Capello ha analizzato sulla Gazzetta dello Sport il momento del Milan: “Adesso deve fare i conti con tante assenze, è complicato. Ma io avrei fatto un altro mercato. Due elementi di qualità che ti cambiano la squadra, non tanti prospetti. Pioli, a quanto leggo, ha approvato tutto. Diciamo che è stato aziendalista e accondiscendente e adesso deve correggere la situazione. Tutto è ancora in gioco. Certo, l’eliminazione dalla Champions League fa male, ma non bisogna farsi prendere dall’emotività. Però ecco, magari basta con gli algoritmi”.

Foto: Twitter Capello