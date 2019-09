Capello: “Lukaku non è un fuoriclasse. Sanchez ha qualità enormi”

Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Deejay. Queste le sue parole su Lukaku e Sanchez: “È sicuramente un centravanti che lavora molto e fa movimenti, è uno di quelli che in campo ti servono e aiutano a far bene, ma non può considerarsi un fuoriclasse. Sì, ha segnato finora due gol, ma uno su errore del portiere…”. L’ex mister – fra le altre – di Juventus, Milan e Roma molto chiaro nel giudizio sul 26enne di Anversa, così come per l’altro arrivo in casa nerazzurra dal Manchester United, Alexis Sanchez: “Qualità enormi, se vuole in campo fa la differenza”.

Foto: Zimbio