Capello: “L’Inter è irraggiungibile. Il campionato è finito con la sconfitta del Milan a La Spezia”

Nella sua intervista tra le colonne de Il Mattino, Fabio Capello si è espresso anche sulla lotta al campionato, e sull’andamento della stagione in corso: “È stata una serie A in cui la differenza l’hanno fatta il numero dei positivi, le paure, gli infortunati e il momento in cui sono arrivati gli stop per qualche calciatore importante. Ed è evidente che chi ha avuto a disposizione una rosa più ampia, ne ha tratto i maggiori benefici. Inter irraggiungibile? Lo è. La lotta per il primo posto è finita quando il Milan è caduto a La Spezia”.

Foto: kyivpost