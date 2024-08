Capello: “La Roma deve puntare a vincere in Europa. Dopo due finali perse la Fiorentina deve alzare la coppa”

Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto un’analisi delle due squadre italiane che giocheranno in Europa League, ovvero la Roma e la Lazio: “In Europa League la Roma deve puntare a vincere ma molto passerà dalla capacità di Soulé e Dovbyk di sostituire Dybala e Lukaku e dalle ultime mosse della società sul mercato, in particolar modo la difesa. Mentre la Lazio ha lavorato bene in sordina, ma potrebbe peccare un po’ in esperienza, con tanti ragazzi nuovi”. Poi un’opinione anche sulla Fiorentina che questa sera scenderà in campo contro la Puskas Akademia per il turno di qualificazione di Conference League: “Chiudiamo con la Fiorentina, la prima a scendere in campo in Conference: in estate è stata ambiziosa negli acquisti, vedi Gudmundsson, e dopo due finali è arrivato il momento di alzare la coppa. Si può fare”.

Capello Fabio Foto: kyivpost