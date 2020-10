Capello: “La Juventus è un cantiere, l’Inter no. Sarà un campionato anomalo”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabio Capello ha fatto un punto della situazione del campionato italiano, parlando della Juventus e dell’Inter, che parte avanti ai bianconeri secondo il tecnico friulano.

Queste le parole di Capello: “La Juve ha un bilancio abbastanza pesante e a quanto vedo in questo periodo sta investendo sul futuro. La strategia è: facciamolo adesso, così quando i tempi diventeranno difficili noi saremo già a posto. Kulusevski, De Ligt lo scorso anno, McKennie: è una Juve che si sta ringiovanendo. Chiesa è un giocatore giovane e di rilievo. La Juve è un cantiere, ma è sempre lì, lotterà per vincere come sempre, anche perchè in rosa ha un certo Cristiano Ronaldo. L’Inter ha maggiori certezze, parte da un gruppo solido dalla scorsa stagione, sta lavorando bene e dando continuità a Conte. E’ una squadra ben attrezzata per ben figurare anche in Europa. Occhio però alle sorprese, l’Atalanta sta continuando a fare bene e il Napoli è cresciuto molto. Sarà di nuovo un campionato anomalo, con squadre condizionate dalla situazione Covid-19, positivi, isolamenti, i tamponi, insomma, un nuovo campionato anomalo”.

Fonte Foto: kyivpost