Capello: “La Juve per lo scudetto, senza coppe avrà almeno 5 punti in più”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico bianconero Fabio Capello si è espresso sulle ambizioni della Juventus per questa stagione, considerando il vantaggio di non avere le coppe. Ecco le sue parole: “Meno viaggi, meno stanchezza fisica e psicologica legata alle partite del martedì o del mercoledì. E quindi anche un minor numero di infortuni. Per un allenatore è più semplice programmare la settimana e pure il mese quando l’unico obiettivo è il campionato. Se sono 7 non lo so, perché poi le partite vanno vinte… Ma se si pensa al minor stress mentale e fisico, 5 punti in più ci possono stare. Inter-Juve per lo scudetto? Mi sembrano le due squadre più competitive. L’Inter è convinta della propria forza e ha una rosa più attrezzata, la Juve possiede dei valori importanti e non ha le Coppe“.

Foto: Twitter Capello