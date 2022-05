Capello: “La Conference sarebbe importante per la Roma. Mourinho è un condottiero”

Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento nel corso della trasmissione “La Politica nel pallone“, ha parlato della possibilità, per la Roma, di vincere la Conference League: “Mourinho e la Roma? La Conference League sarebbe un trofeo importante, portare a casa qualcosa per il calcio italiano sarebbe bello. Ho fiducia in Josè, mi sembra sia entrato pienamente nel ruolo di condottiero della romanità“.

