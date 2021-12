Capello: “La classifica del campionato non mi sorprende, l’Inter è favorita da agosto”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan ed attuale opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “La classifica del campionato non mi sorprende: ad agosto, mentre si parlava di un’Inter ridimensionata dopo gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi, avevo indicato i nerazzurri come i favoriti per lo scudetto.Il Milan era partito benissimo, ha dato spesso spettacolo ed è lassù a giocarsela, ma temo che il serio infortunio di Kjaer possa rivelarsi un handicap davvero insostenibile per Pioli”. Foto: Twitter Cagliari