Capello: “Juve in pole per lo scudetto. Ma per Allegri sarà dura ripetersi”

Intervistato da la Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore di Juve, Milan e Roma, ha parlato del prossimo campionato, dove vede la Juventus partire in pole rispetto alle avversarie.

Queste le sue parole: “La Juve parte in pole position dopo le cessioni dell’Inter. Le aspettative sono tutte su Allegri e lo dico spassionatamente: non sarà facile ripetere i successi del ciclo precedente. Max deve mostrare forza e pugno deciso. Non vorrei che i calciatori prendano il suo ritorno come un alibi per scaricare le responsabilità. Mi attendo qualcosa di speciale da De Ligt e Dybala. L’argentino ha il potenziale del numero uno, ma gli è sempre mancato qualcosa”.

Due battute anche sull’Inter, finita in seconda fila dopo gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku: “E’ andato via l’allenatore, sono partiti due campioni, ma il telaio resta di buona qualità. Dzeko è perfetto per sostituire uno come Lukaku. Calhanoglu ha colpi importanti. Simone Inzaghi con poche parole può caricare il gruppo: dimostrate che l’Inter non era soltanto Lukaku e Hakimi”.

Foto: Twitter Suning