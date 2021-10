Capello: “Jorginho da Pallone d’Oro. Contro la Spagna occhio a Pedri”

Fabio Capello è stato intervistato da Radio Marca per parlare della semifinale di questa sera tra Italia e Spagna: “Jorginho è il giocatore più importante di questa Italia. Per me deve vincere il Pallone d’Oro, non ho visto quest’anno centrocampisti migliori di lui. Nella Spagna il giocatore che mi gusta di più è Pedri, ha davvero incantato durante l’Europeo”. Sull’Italia: “Mancini sta facendo un lavoro straordinario. Gli azzurri giocano un calcio molto tecnico e il gruppo è compatto”.

