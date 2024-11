Capello: “Inter rallentata, ma sempre la più forte. Vlahovic? Per caratteristiche non è la punta ideale di Motta”

Fabio Capello, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha espresso le sue valutazioni sulla Serie A.

“L’Inter è un po’ rallentata rispetto allo scorso anno, almeno per quello che abbiamo visto finora, ma resta la candidata numero uno. Se Inzaghi riuscirà a mantenersi vicino alla cima della classifica fino a marzo, avrà tutte le carte per piazzare lo sprint decisivo”.

Sulla Juve di Motta: “Vlahovic per caratteristiche non è la punta ideale per Thiago Motta, perché fatica molto lontano dalla porta. Questo, alla lunga, potrebbe rappresentare un problema per la Juventus, specialmente se punta a competere per lo scudetto”.

Sul Milan: “Fosse sempre la squadra meravigliosa vista a Madrid la risposta sarebbe senza dubbio sì. In versione Cagliari, invece, per Fonseca sarebbe complicato rimontare. Ma quale è il vero Milan?”.

Riguardo la Lazio: “Per me la Lazio è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia. F a grande pressing, ha verticalità, è pericolosa in attacco e con Zaccagni ha un elemento di qualità e fantasia in grado di spostare le sorti di una partita in ogni momento. La domanda è la solita: Baroni è bravissimo, ma la rosa ha la profondità per reggere mesi e mesi con il doppio impegno Serie A ed Europa League? Se la risposta sarà sì, allora i tifosi biancocelesti potranno sognare in grande”.

Foto: Twitter Capello