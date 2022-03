Capello: “Inter, non vedo una squadra abbattuta. Si riprenderà, ma con la Juve non può pareggiare”

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato anche del particolare momento vissuto dall’Inter, che nelle ultime settimane ha calato notevolmente il suo ritmo. Domenica i nerazzurri affronteranno la Juventus in uno scontro diretto da non sbagliare per restare ancora in corsa per lo scudetto.

Queste le parole dell’ex tecnico: “Non vedo una squadra abbattuta. L’Inter si riprenderà, ma molto dipenderà dalla gara di domenica con la Juve. Un pareggio sarebbe una sconfitta per entrambe, quindi penso che gli allenatori se la giocheranno con le armi che hanno. La Juve essendo indietro in classifica dovrà rischiare di più, ma neppure l’Inter può permettersi un pareggio. Le distanze sono minime. E nella lotta scudetto non dimentichiamo il Napoli, una buonissima squadra: è cresciuta molto e ha un tecnico che sa dove portarla”.

Foto: Twitter Inter