Capello: “Inter? Finalmente in Serie A posso ammirare una squadra che gioca e che vince come piace a me”

Fabio Capello, ex storico allenatore, tra le altre, di Milan e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, parlando della stagione che ha visto fin qui protagonista l’Inter di Simone Inzaghi: “Credo che il percorso di questa Inter straordinaria sia partito alla fine della stagione scorsa, nella finale di Champions League a Istanbul persa 1-0 contro il Manchester City. Quel 10 giugno la squadra di Simone Inzaghi ha capito di essere forte.”

Un commento sul gioco dei nerazzurri: “Finalmente in Serie A posso ammirare una squadra che gioca e che vince come piace a me. Verticale, di movimento, veloce. Inzaghi è stato bravo a prendere questo indirizzo tattico e a lavorarci con convinzione. La velocità con cui viaggia la palla e i movimenti degli uomini senza palla sono fattori fondamentali di questa squadra, e quando gli avversari tentano di giocare uomo su uomo contro l’Inter, nel momento in cui perdono palla sono finiti, come del resto hanno dimostrato le ultime partite.”

Foto: Twitter Fabio Capello