Capello incorona Ancelotti: “È il migliore di tutti. Brasile? Può allenare ovunque”

Fabio Capello, ex allenatore italiano, ha rilasciato alcune parole a Marca nel corso di un evento. L’ex tecnico di Milan, Juventus e Real Madrid – tra le altre – ha parlato di Carlo Ancelotti con le seguenti dichiarazioni: “Ancelotti è il migliore di tutti. Quando vinci in Italia, Inghilterra, Francia, Italia, Spagna…vinci perché sai fare. Lui sa gestire una squadra difficile come il Real Madrid. Carlo ha esperienza, conosce la lingua del calcio. Quando vai in un altro Paese devi capire com’è il calcio, cosa vuole la gente, conoscere le lingue…Carlo sa fare tutto questo. Se alleni Madrid, è una cosa; Barcellona, ​​​​un’altra; Siviglia, un’altra. Lo stesso in Italia. Brasile? Carlo può allenarsi in tutto il mondo”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid