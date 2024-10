Capello: ” Il Napoli ha mandato un messaggio dritto fino a San Siro, Conte in panchina è una garanzia”

Fabio Capello è stato intervistato da La Gazzetta Dello Sport, l’ex allenatore si è soffermato sul momento d’oro del Napoli.

“Dal Maradona il Napoli ha mandato un messaggio che arriva dritto fino a San Siro: “Per lo scudetto noi ci siamo. E voi?”. Alla capolista ieri è bastato un gol per imporsi sul Lecce, un altro 1-0 come una settimana fa a Empoli, niente fuochi d’artificio ma altri tre punti. E tanta, tantissima umiltà. Sono convinto che questa sia una qualità preziosissima, perché è il tratto distintivo delle squadre che arrivano fino in fondo. Non so se il Napoli vincerà lo scudetto, ma sono sicuro che lotterà. Ha un grande allenatore, una rosa attrezzata, una città capace di caricare la squadra come poche altre e il vantaggio di non giocare le coppe europee. Certo, serviranno i gol di Lukaku, perché i campionati si vincono anche con i bomber, ma le capacità e l’esperienza del belga non si discutono. Conte in panchina, poi, è una garanzia: Romelu riprenderà a segnare perché chi sente la fiducia di Antonio riesce sempre a tirare fuori il meglio. Guardate Di Lorenzo, in estate era un giocatore in crisi tecnica e con la valigia pronta, oggi segna e decide. La cura Conte lo ha riportato ai fasti del Napoli di Spalletti e lo stesso ct ora se lo gode in Nazionale”.

Foto: Twitter Capello