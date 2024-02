Capello: “Il Milan ha potenzialità da grande, ma ha due facce. Non si sa mai quale squadra scenderà in campo”

Intervenuto su La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha così parlato del Milan di Stefano Pioli in vista della sfida di domani sera contro l’Atalanta: “Il Milan è un rebus: ha potenzialità da grande, ma non sai mai quale squadra scenderà in campo. Ci sono due Milan: quello sicuro, dominante e attento che ha battuto 3-0 il Rennes a San Siro e quello incerto e vulnerabile che ha preso tre gol in Francia. Io dico solo una cosa: il turnover può funzionare anche durante la partita. Cambiare 5-6 giocatori dall’inizio è un rischio, ruotare nei 90 minuti invece…”.

Foto: Twitter Capello