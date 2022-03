Capello: “Il calcio italiano è troppo lento, il possesso palla inutile non serve. Copiamo i tedeschi”

Parlando ai microfoni di Sky Sport dall’Arabia Saudita, dove si trovava per seguire il Gran Premio di Formula 1, Fabio Capello è tornato sulle difficoltà del calcio italiano: “Confrontandomi con persone che si occupano di questo, mi hanno detto che il nostro gioco è troppo lento. Non siamo veloci, il calcio è sempre più agonismo e velocità e noi dobbiamo cambiare mentalità, questo possesso palla inutile e noioso non ci serve più. Prendiamo come esempio i tedeschi, che dicono come serva recuperare il pallone non oltre quindici secondi dopo averlo perso”.

Capello prosegue: “Mi dispiace dirlo perché eravamo esaltati dopo quello che avevamo fatto all’Europeo, ma ci siamo addormentati e gli altri continuano ad andare più forte. Anche fisicamente contro la Macedonia abbiamo soffert0″.

Foto: Twitter Jiangsu