Capello: “Il Belgio non gioca a viso aperto, spero che De Bruyne non recuperi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport Fabio Capello ha parlato dell’avversario dell’Italia: “Il Belgio non mi sembra una squadra che gioca a viso aperto. Spero che De Bruyne non recuperi, perché può fare la differenza. Non sarà una partita semplice ma contro il Portogallo a mio avviso sarebbe stato peggio. Avendo molta qualità e molti ricambi l’Italia penso possa andare avanti. Italia giovane? Dipenderà dalla bravura degli allenatori nel mettere i giovani in squadra. Mancini ha avuto coraggio, molti altri miei ex colleghi non lo hanno molto spesso. Locatelli al Milan ha giocato 40 partite ma non sono stati in grado di vedere le potenzialità del calciatore. Giocatore simbolo? Direi Jorginho, l’uomo in più di Mancini in campo. Non mi convinceva fino in fondo ma l’ho osservato ultimamente dal vivo e sa come stare in campo e come guidare la squadra”.

