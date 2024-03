Capello: “Derby di Europa League? Il bello è che avremo un’italiana in semifinale. Il Milan in casa è in un momento favorevole”

Fabio Capello, ex tecnico, tra le altre, di Milan e Roma, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, lasciandosi ad andare ad un pronostico in vista del doppio match tra le sue due ex squadre, valido per i quarti di finale di Europa League: “Il bello del derby è che avremo una squadra italiana in semifinale di Europa League, ed è già molto importante. Il Milan in casa è in un momento favorevole e l’andata a San Siro lo può aiutare, anche se la Roma adesso è stata inquadrata molto bene da De Rossi. La prima partita deve essere giocata con grande intelligenza da parte dei rossoneri, perché abbiamo visto che la Roma quando trova gli spazi ha la qualità per fare male al Milan. E anche la difesa sarà importante.”

Foto: Twitter Fabio Capello