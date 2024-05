Capello: “Conceicao saprebbe gestire la pressione. Van Bommel? Non ha esperienza”

L’ex tecnico Fabio Capello, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha espresso la sua opinione su alcuni nomi accostati al Milan, per succedere a Stefano Pioli come nuovo allenatore dei rossoneri. Queste le sue parole:

“Conceicao? Conosce la Serie A per il suo passato da calciatore: da noi ha giocato e vinto, questo può aiutarlo senz’altro a gestire la pressione dell’ambiente. Da allenatore ha fatto molto, molto bene al Porto dimostrando grande attenzione tattica e offensiva. Le sue squadre sono solide, equilibrate, lo abbiamo visto in Champions: quando le italiane hanno incontrato il Porto hanno sofferto spesso. Un tecnico capace di lavorare sia con i giocatori importanti che con quelli di prospettiva: tira fuori il meglio da tutti. E’ abituato a costruire e a farlo con una mentalità vincente. Ha fatto sua la filosofia del Porto, dove solitamente si crea valore vincendo. Mark Van Bommel? Anche a lui manca esperienza ad alto livello: in Belgio ha vinto, ma il Milan è un’altra cosa. Certo, se arrivasse sarebbe già capace di nuotare nel mare rossonero, perché da giocatore ha vinto uno scudetto insieme a Ibra: questo è senza dubbio un vantaggio, soprattutto per un tecnico straniero“.

Foto: Twitter Capello