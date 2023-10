Capello: “Con Cassano e Gullit siamo venuti spesso alle mani. Herrera, Liedholm e Fabbri i miei riferimenti”

L’ex tecnico del Milan e del Real Madrid Fabio Capello ha parlato in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023/24 dell’Istituto a ordinamento universitario per mediatori linguistici. Queste le sue parole su alcuni episodi del passato con alcuni ex giocatori:

“I miei riferimenti? Quando giocavo era Luis Suarez dell’Inter. Di allenatori ne dico tre: Giambattista Fabbri, Helenio Herrera e Niels Liedholm, mi piaceva molto la sua psicologia. Mi sento una fusione di questi tre. Con Gullit e Cassano mi sono messo le mani addosso. Cassano ogni volta, prima di una partita, si ordinava le patatine fritte. Era inaccettabile. Mi arrabbiai più con lo chef che con lui. Il termine cassanata l’ho inventato io”.

