Capello avverte Mourinho: “Difficile lavorare a Roma. Non hanno molta pazienza”

Fabio Capello, ex allenatore della Roma, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di José Mourinho che dalla prossima stagione allenerà i giallorossi. Sulle difficoltà che potrà trovare nella Capitale: “Roma brucia tutto. E’ la città più bella del mondo, ma anche quella in cui nel calcio è estremamente difficile lavorare. Non c’è molta pazienza, non si valuta molte volte la ragione di una sconfitta. Serve un gruppo unito contro tutto e tutti ed è fondamentale la società”.

FOTO: Twitter Tottenham