Capello: “Avevo detto ad Allegri di non tornare. Ibra? Quando arrivò alla Juve non sapeva calciare”

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport su Radio 1 a proposito dei temi caldi del calcio italiano con riferimento anche ai recenti episodi arbitrali in Serie A.

Queste le sue parole: “Vittoria meritata da parte degli uomini di Pioli. La Roma è stata anche pericolosa in avanti ma il Milan mi è sembrata più squadra. Ibrahimovic è tornato ad essere protagonista. Rigore su Ibra? In Italia si arbitra in questa maniera. La mia battaglia da sempre dice che il calcio è battaglia e contatto. La mia proposta è sempre stata quella di mettere un ex calciatore vicino al VAR per capire la dinamica e aiutare”.