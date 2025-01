Capello: “A me Koopmeiners piace molto, ma nel gioco di Motta fa fatica. Lo vedrei meglio nel Napoli”

Fabio Capello, ex allenatore tra le altre della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul gioco di Thiago Motta in vista della gara di Napoli di domani.

Queste le sue parole: “Il Napoli raramente si fa trovare scoperto. La Juve vista a Bruges, senza un vero nove, tiene tanto palla ma crea troppo poco. Non crossa, fatica ad arrivare nei pressi della porta avversaria con pericolosità. Magari con Kolo Muani cambia la musica. E non dimentichiamo che in panchina c’è sempre un certo Vlahovic. A me Koopmeiners piace molto, ma credo che non sia agevolato dal gioco di Motta, con tutta quella ragnatela sterile di passaggi. L’olandese avrebbe bisogno di un calcio più verticale, come quello di Gasperini. E le dirò, lo vedrei meglio proprio nel Napoli di Conte, nel ruolo di McTominay o di Anguissa”.

Foto: twitter Capello