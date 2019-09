Caos Valencia, è addio anche con il direttore sportivo Longoria. Il comunicato

Ancora un ribaltone in casa Valencia. Dopo l’esonero del tecnico Marcelino, saluta anche anche il direttore sportivo Pablo Longoria. Di seguito il comunicato ufficiale del club spagnolo: “Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il direttore sportivo Pablo Longoria per la risoluzione del suo contratto. Il club desidera ringraziare il suo lavoro e la sua dedizione per la crescita del club”.