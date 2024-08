Caos Taranto: arriva la risoluzione con Miceli e Crecco

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Mirko Miceli. Il club rossoblù ringrazia Mirko per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale. Contestualmente comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Luca Crecco. Il club rossoblù ringrazia Luca per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale.

Foto: twitter Taranto