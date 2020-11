Caos tamponi, oggi la procura federale sentirà il medico della Lazio

Sono giornate concitate in casa Lazio. Oggi la procura federale ascolterà Ivo Pulcini, medico sociale del club, per fare chiarezza sul caso dei giocatori non impiegati in Champions League, ma che hanno giocato in campionato. Gli 007 della Figc stanno lavorando assieme alla procura di Avellino che, secondo La Gazzetta dello Sport, indaga sulle ipotesi di falso, epidemia colposa e frode.

La Rosea riferisce che anche il Bologna sta monitorando la situazione: “Due giorni dopo la partita di campionato con la formazione allenata da Mihajlovic, l’Uefa ha fermato cinque giocatori della Lazio a 48 ore dal match di Champions con il Bruges. Le attenzioni si starebbero concentrando sulla posizione di Lucas Leiva”.

Foto: Twitter Lazio