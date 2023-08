Caos Spagna, chieste le dimissioni del Presidente della Federazione Rubiales

La Nazionale spagnola di calcio femminile conquista la vittoria della sua prima coppa del mondo.

Eppure l’euforia dura poco, perché a catturare l’attenzione dell’opinione pubblica è qualcosa che con lo sport non c’entra proprio nulla.

Durante la premiazione, il Presidente della Federazione di calcio spagnola, Luis Rubiales, bacia una delle calciatrici in bocca: “Ho sbagliato, è stato fatto senza malafede”, dirà poco dopo. Ma il danno ormai è fatto ed a poco valgono le scuse.

La diretta interessata, Jennifer Hermoso, in un primo momento, probabilmente anche a causa della pressione mediatica, prova a ridimensionare l’accaduto, definendolo un “gesto spontaneo di affetto e riconoscenza”. Successivamente, una volta essersi davvero resa conto della gravità del gesto, in totale libertà, lascia le seguenti dichiarazioni: “Io e il mio sindacato delle giocatrici stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino impuniti, siano sanzionati e vengano adottate le misure necessarie per tutelare i calciatori da azioni che riteniamo inaccettabili”.

Posizione precisa e puntuale anche quella di FIFPRO, il sindacato mondiale dei calciatori, che emette un comunicato ufficiale sulle sue pagine social in sostegno a quello emesso dall’Associazione spagnola calciatori: “FIFPRO chiede che vengano presi provvedimenti immediati in contrasto alla condotta del Presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales e che parimenti le sue azioni vengano giudicate in considerazione di quanto stabilito dal codice di condotta etica della FIFA”.

In attesa di ulteriori sviluppi, al momento, Rubiales non pare essere intenzionato a lasciare la carica.

Foto: Marca