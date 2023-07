Caos Serie B, anche il Benevento presenta domanda di riammissione

Dopo SPAL e Foggia ieri sera, in mattinata anche il Benevento ha presentato domanda di riammissione in Serie B.

Questa la nota del club sannita: “Il Benevento Calcio comunica di aver provveduto a depositare tutta la documentazione necessaria al fine di richiedere la riammissione al campionato di Serie B 2023-2024, ottemperando a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

La società resta in attesa delle decisioni degli organi competenti”.

Foto: sito Benevento