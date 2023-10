Sandro Tonali è arrivato in procura a Torino poco dopo le 16. Il centrocampista del Newcastle è arrivato al Palazzo di Giustizia di Torino per andare a colloquio con la pm Manuela Pedrotta in merito alla vicenda del caos scommesse in cui è coinvolto. Tonali è arrivato presto questa mattina ed ha avuto prima un colloquio con i suoi legali per definire la linea difensiuva.

Foto: twitter Newcastle