Caos Roma: Juric barcolla, Ghisolfi non va a Parigi

La Roma vive un momento complicatissimo, crisi di gioco e di risultati. Ieri sera Juric ha cercato di spiegare a modo suo, avrebbe dovuto commentare la decisione di chi non è tornato in panchina nella ripresa, grave segnale di ammutinamento. Invece, secondo Juric in una notte “sono stati buttati nel cesso 40 giorni di lavoro”, evidentemente non è così. Che Juric barcolli è quasi un eufemismo, malgrado l’impegno di giovedì sera contro il suo ex Torino. De Rossi sotto contratto fino al 30 giugno 2027 fa pensare al comunicato del club che aveva deciso di esonerare Daniele per avere più possibilità di vincere trofei con un altro allenatore. Ne farebbero un altro per chiedergli scusa se dovessero richiamare DDR? Certo, ci sarebbe una terza strada ma all’interno di una situazione imbarazzante. Nel frattempo il direttore sportivo Ghisolfi, che mediamente si è dimostrato non all’altezza del ruolo, ha rinviato il suo viaggio a Parigi per la consegna del Pallone d’Oro.

Foto: Instagram Roma