Caos post Atletico-City: interviene la polizia negli spogliatoi per dividere i giocatori

Grande caos al termine di Atletico Madrid-Manchester City, finita 0-0. Già nei minuti finali della gara c’era stata una violenta rissa in campo tra le due squadre, culminata con l’espulsione di Felipe per un calcione rifilato a Foden. Il diverbio non si è concluso al triplice fischio, ma anzi è continuato nel tunnel degli spogliatoi. Secondo Marca è intervenuta anche la polizia a dividere gli spagnoli dagli inglesi, tra cui sono volati insulti durissimi. La fonte, inoltre, scrive che Stefan Savic, Mario Hermoso e il ds Andrea Berta avrebbero avuto un duro alterco e sarebbe arrivata dai membri della UEFA la richiesta dell’intervento delle forze dell’ordine.

FOTO: Sito Atletico